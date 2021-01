Navalny scrive dal carcere: “Mi rifiuto di tacere ascoltando le bugie di Putin”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Ciao a tutti dal famigerato blocco speciale del carcere Matrosskaya Tishina, di cui avevo letto solo nei libri". Comincia così la lettera dell'oppositore russo, Navalny, in cella dopo l'arresto domenica all'aeroporto di Mosca in arrivo da Berlino,dov'è stato 5 mesi dopo l'avvelenamento della scorsa estate."Non mi pento di essere tornato". Il messaggio è sui suoi social: "Mi rifiuto di far pace con l'illegalità perpetrata" dalla Russia. "Mi rifiuto di tacere ascoltando bugie di Putin" e suoi amici impantanati nella corruzione". - (PRIMAPRESS)