Navalny, sciopero della fame: attivisti in piazza in 70 città russe per chiedere l'intervento medico

(PRIMAPRESS) - MOSCA - In oltre 70 città russe mercoledì 21 sono previste manifestazioni di sostegno all'oppositore Navalny, in sciopero della fame in carcere. La richiesta, così come già formulata dall'Unione europea e da gli Usa, è di concedere all'attivista l'arrivo di medici per monitorare il suo stato di salute. L'iniziativa di piazza, alle 19 ora locale, coincide con l'annuale discorso del presidente Putin al Parlamento previsto alle 12 (le 11 in Italia). E' evidente che la protesta è finalizzata a riverberarsi sull'intervento di Putin e questo potrebbe non piacere al presidente russo. I cortei di protesta partiranno da Vladivostok nell'estremo oriente. Ma gli occhi dei media sono puntati sulla capitale,dove il raduno è previsto alle 18 ora italiana. - (PRIMAPRESS)