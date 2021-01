Navalny: "Non ho nessuna intenzione di suicidarmi". Domani manifestazione in piazza a Mosca

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Le tensioni per l'arresto di Alexsej Navalny, l'oppositore e attivista politico russo arrestato pochi giorni fa al suo rientro dalla Germania dove era rimasto ricoverato dopo un sospetto avvelenamento avvenuto in Russia, non accennano a spegnersi. Ora da un carcere russo, Navalny ha fatto sapere all'esterno che non ha nessuna intenzione di volersi suicidare. Una dichiarazione preventiva per scongiurare eventuali intenzioni da parte della nomenklatura sovietica "Per ogni evenienza: non ho intenzione di impiccarmi né di tagliarmi le vene o la gola con un cucchiaio affilato",ha scritto."Sono in uno stato psicologico stabile". La procura generale russa ha aperto un procedimento penale sul "sospetto coinvolgimento di minori" a prendere parte ad "azioni illegali", dopo l'appello di Navalny a scendere in piazza domani. La procura avverte: si può essere accusati di disordini di massa. - (PRIMAPRESS)