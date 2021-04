Navalny: L’Unione Europea chiede alla Russia di concedere una visita medica all’attivista

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione europea è profondamente preoccupata per le notizie secondo cui la salute del politico dell'opposizione russa Alexei Navalny nella colonia penale continua a peggiorare ulteriormente. "Chiediamo alle autorità russe di garantirgli l'accesso immediato ai professionisti medici di cui si fida. - Si legge in una nota del Consiglio Ue - Le autorità russe sono responsabili della sicurezza e della salute dell'onorevole Navalny nella colonia penale, di cui teniamo conto.

In seguito ai chiari messaggi trasmessi durante la visita dell'Alto Rappresentante a Mosca a febbraio in merito alla situazione del signor Navalny, l'UE continuerà a chiedere il suo rilascio immediato e incondizionato poiché consideriamo la sua condanna politicamente motivata e in contrasto con l'umano internazionale della Russia obblighi di diritti. A questo proposito, ci aspettiamo anche che la Russia adempia ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, compreso il rispetto del provvedimento provvisorio della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda la natura e l'entità del rischio per la vita di Navalny.

L'Unione europea ha condannato l'avvelenamento di Navalny con la massima fermezza e ha imposto sanzioni nell'ottobre dello scorso anno a sei alti funzionari russi e un'entità coinvolta nel tentativo di omicidio. Inoltre, in base al suo regime globale di sanzioni sui diritti umani, l'UE ha imposto sanzioni a quattro persone a febbraio per il loro ruolo nell'arresto arbitrario, nell'azione penale e nella condanna di Navalny.

Il caso Navalny non è un incidente isolato, ma conferma un modello negativo di contrazione dello spazio per l'opposizione, la società civile e le voci indipendenti nella Federazione Russa".

L'Unione europea, ha comunicato che continuerà a invitare la Russia a indagare con urgenza sul tentativo di assassinio per avvelenamento nei confronti di

Navalny in piena trasparenza e senza ulteriori indugi, ea cooperare pienamente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) garantire un'indagine internazionale imparziale.

L'Unione europea tornerà sulla questione durante la prossima riunione dei ministri degli esteri dell'UE lunedì 19 aprile. - (PRIMAPRESS)