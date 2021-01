Navalny: arrestata anche la moglie Yulia mentre si recava al carcere di Mosca

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La polizia russa ha fermato la moglie di Navalny, Yulia, mentre con un gruppo di manifestanti andava verso il carcere di Mosca dove è rinchiuso l'oppositore di Putin da due settimane. Proteste sono in corso in diverse città per chiedere la liberazione di Navalny e sarebbero già stati arrestati oltre 1.500 manifestanti. Mosca blindata per cortei che sfileranno perc chiedere la liberazione di Navalny in carcere da due settimane.Yulia era stata già fermata nei giorni scorsi durante la settimana scorsa durante altre proteste e scontri con la polizia. - (PRIMAPRESS)