Navalny ammalato: portavoce e medici lanciano l’allarme delle condizioni di salute dell’attivista in carcere

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni è una questione di giorni". Così il portavoce di Navalny,russo di origini ucraine, noto oppositore di Putin. E' malato e in sciopero della fame, rischia un arresto cardiaco "da un momento all'altro". Lo sostengono i medici vicini a lui chiedendo di poterlo visitare. Navalny non mangia dal 31 marzo per protestare contro le cattive condizioni di detenzione. Lo scorso anno subì un avvelenamento tossico. Andò in Germania per curarsi. Al ritorno in Russia, a gennaio 2021, fu arrestato. - (PRIMAPRESS)