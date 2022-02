Nauticsud: si chiude la 48ª rassegna partenopea con i gommoni che spingono il mercato

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La 48ª edizione del Nauticsud che si è chiusa alla Mostra d'Oltremare di Napoli, ha diffuso i dati degli organizzatori, la Filiera Italiana della Nautica: che parla di incrementi significativi del volume d'affari sviluppato in fiera spinto anche da una presenza di visitatori che ha superato i livelli dell'ultima rassegna 2020. Il mercato della rassegna partenopea resta fortemente caratterizzato da imbarcazioni fino ai 12 metri. A fare la parte del leone sono come sempre i gommoni Protagonisti delle vendite al Nauticsud sono stati certamente i battelli pneumatici mentre l'alternativa è data dai gozzi di nuova generazione e da motoscafi con motorizzazioni attente ai consumi.

“Il buono stato di salute della nautica non è una novità. Nella nostra regione, trainante in Italia per il comparto produttivo della media e piccola nautica (5-12 metri), i dati sono in crescita sin dal 2018 grazie ad una classe imprenditoriale di costruttori che ha saputo effettuare scelte progettuali giuste e conquistato mercati esteri che hanno dato grande respiro alla produzione nostrana – dichiara Gennaro Amato, presidente di AFINA-. Il riscontro avuto dal numeroso pubblico, che ha visitato in questi nove giorni il Nauticisud, è da considerare come un riconoscimento ad un progetto qualitativo e programmatico che premia ogni nostro sforzo. Per questo motivo - conclude Amato -, sollecitiamo da tempo i vertici della Mostra d’Oltremare a voler definire il nuovo contratto e poter impostare una progettualità adeguata per i prossimi anni che la città di Napoli merita”. - (PRIMAPRESS)