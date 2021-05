Nautica: Salone di Venezia e la Pavia-Venezia offshore nella puntata di Sportoutdoor.tv con Floriano Omoboni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Salone Nautico di Venezia in programma dal 29/5 al 6/6, il ritorno dell'iconica gara di long distance Pavia-Venezia, la motonautica in Sardegna e il ritorno al turismo nautico in grande stile, sono i temi della puntata numero 19 del talk show S4 in onda a partire da mercoledì 19 Maggio sui canali di sportoutdoor.tv. Con la conduzione di Floriano Omoboni negli studi di Milano, si parlerà dei protagonisti della stagione agonistica motonautica, appena iniziata, con Alessandro Basilico (segretario Fim) e Antonio Vettese (Salone Nautico Venezia). Il primo passaggio televisivo della puntata 19 del Talk Show S4 e’ previsto mercoledì 19/5 alle h.21 su Sportitalia, poi giovedì 20/5 h 21 sulla TvSvizzeraItaliana e su Samsung TvPlus,la nuova Ctv visibile,grazie a internet su oltre 3 milioni di smart Tv Samsung di ultima generazione in tutta Italia. - (PRIMAPRESS)