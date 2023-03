Naufragio migranti: oggi l'audizione alla Camera del ministro Piantedosi: "Mi assumo le mie responsabilità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sui ritardi degi soccorsi al naufragio difronte alla costa calabrese, il ministro degli Interni, Piantedosi, oggi è stato audito alla Camera. Frontex non segnalò il pericolo "L'aereo del servizio Frontex, che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, non aveva segnalato una situazione di pericolo e di stress a bordo, evidenziando la presenza di una persona sopra coperta e altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell' imbarcazione. Poi c'è stato un peggioramento delle condizioni meteo". Lo ha specificato il ministro dell' Interno, Piantedosi, nell'audizione di oggi, tornando sulla tragedia del naufragio di Crotone. Piantedosi:mi assumo mie responsabilità "Se c'è stata un debolezza del ministero mi assumerò e mi assumo tutte le responsabilità". Così il ministro dell' Interno, Piantedosi, nella sua replica ai deputati sul naufragio di Cutro.

In modo irrituale il Procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia che ha avviato un'indagine per stabilire le eventuali omissioni o ritardi nei soccorsi si lascia trascinare dall'emotività con la dichiarazione ad un quotidiano: "mi fa rabbia, come padre di famiglia, come cittadino, pensare che forse qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone". Sul fonte dell'opposizione arriva subito la richiesta di dimissioni del ministro da parte della neo-segretaria del Pd, Elly Schlein.

In tardo pomeriggio è anche arrivata una precisazione di Frontex che precisa: tocca a Stati definire soccorso L'Agenzia Ue di controllo delle frontiere Frontex, riguardo al naufragio di migranti al largo di Crotone, spetta "alle autorità nazionali competenti classificare un evento come ricerca e soccorso". Frontex ricorda di aver "immediatamente informato il Centro di coordinamento internazionale dell'operazione Themis le altre autorità italiane competenti dell'avvistamento,fornendo la posizione dell'imbarcazione, le immagini a infrarossi, la rotta e la velocità".