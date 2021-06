Nato: la Cina finisce nella lista dei "rischi per la sicurezza" dell'Alleanza Atlantica e Pechino reagisce

(PRIMAPRESS) - CINA - Dopo aver accusato il G7 di "manipolazione dell'informazione" questa volta il governo di Pechino accusa la Nato di "creare scontri". Il motivo della reazione del paese asiatico è l'accordo raggiunto dagli alleati, nel summit di ieri a Bruxelles, di un'azione comune di contrasto alle politiche spesso aggressive di Pechino. Una nota dell'ambasciata cinese in Ue sollecita l'Alleanza atlantica a "vedere razionalmente lo sviluppo della Cina, a smettere con le 'teoria della minaccia cinese'e a non usare interessi e diritti della Cina come scuse per manipolare la politica del gruppo". Nel vertice Nato di ieri a Bruxelles, la Cina è finita per la prima volta nella lista dei "rischi" per la sicurezza. - (PRIMAPRESS)