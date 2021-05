Natalità, Draghi al Forum Associazioni Familiari"Investiamo sui figli". Papa: "Inverno demografico ancora duro"

(PRIMAPRESS) - ROMA - All'Auditorium della Conciliazione a Roma i primi Stati generali natalità del Forum Associazioni Familiari. Draghi:la consapevolezza dell'importanza di avere figli viene dal miglioramento della condizione della donna, non è antitetico alla sua emancipazione.Investiamo e mettiamo la società in grado di fare figli", ha detto il premier. Il Papa: "Per rimettere in moto l'Italia, partire dalla vita, dall'essere umano", per superare "inverno demografico ancora freddo e duro" del Paese. - (PRIMAPRESS)