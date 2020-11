Nassirya 17 anni dopo la strage. Mattarella ricorda "Lo spirito di servizio delle missioni umanitarie"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bandiere a mezz'asta oggi nei luoghi delle istituzioni nel ricordo della strage di Nassyria di 17 anni fa. “I militari e i civili che operano con ammirevole spirito di servizio nelle missioni di pace e umanitarie (...)sono la prova tangibile del senso di responsabilità e dedizione al bene comune". Così il presidente Mattarella per la Giornata dei caduti nelle missioni internazionali, che si tiene oggi in ricordo della strage di Nassirya in Iraq di 17 anni fa, dove morirono 19 italiani "Ai familiari, che portano su sé stessi l'angoscia e la tristezza della perdita dei loro cari, va la riconoscenza della Repubblica", scrive Mattarella. - (PRIMAPRESS)