Narcotraffico: operazione della GdF contro organizzazione collegata alla 'ndrangheta. Sequestrati 50 chili di droga e 15 arresti

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Arresti da parte della Guardia di Finanza di Pavia,nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione di narcotraffico collegata alla'ndrangheta. Sono 15 le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare, 11 in carcere e 4 ai domiciliari, tra Milano, Pavia, Monza Brianza e Roma. 5 avrebbero lasciato l'Italia e sono ricercate. Il gruppo criminale importava cocaina del Perù,passando per la Spagna. Sequestrati oltre 50 chili di droga che sul mercato avrebbe garantito profitti per 5 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)