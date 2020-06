Napoli: uno smottamento di un muro nell’area di Pianura ha provocato la morte di due operai e due estratti vivi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Due operai sono morti a Napoli travolti da uno smottamento di terra seguito al crollo di un muro di contenimento in via Edoardo Caianiello, in una zona tra i quartieri Pianura, Fuorigrotta e Soccavo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi senza vita dei due operai. Altri due estratti vivi. Sul posto sono presenti anche carabinieri e polizia municipale. - (PRIMAPRESS)