Napoli: un morto ed un ferito in un agguato a Ponticelli avvenuto nella notte. Le vittime note alle forze dell’ordine

(PRIMAPRESS) - PONTICELLI (NAPOLI) - Agguato nella notte in via Esopo, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato trasportato in ospedale e un altro di 24 anni è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. I due sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco La polizia ha fatto sapere che le vittime erano già note alle forze dell'ordine. La dinamica dell'agguato non è ancora chiara e sul posto non sono presenti impianti di videosorveglianza. La scientifica intervenuta per i rilievi ha recuperato diversi bossoli. - (PRIMAPRESS)