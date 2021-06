Napoli: smantellata una rete di prostituzione tenuta da 2 donne. Operavano con adescamenti online

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno smantellato un'organizzazione,con a capo 2 donne,che costringeva ragazze a prostituirsi in casa. Le persone coinvolte sono accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. L'organizzazione, che organizzava e controllava l'attività (dall'adescamento agli annunci on line) in appartamenti delle province di Napoli e Caserta, teneva per sé la metà degli introiti. Diverse le perquisizioni da parte dei militari. - (PRIMAPRESS)