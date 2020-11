Napoli: sequestrata la salma dell'uomo morto nel bagno del Cardarelli. Gli investigatori vogliono individuare anche chi ha girato le immagini

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Le indagini in corso sul caso dell'uomo trovato morto in un bagno del Pronto soccorso del Cardarelli di Napoli hanno portato al sequestro della salma. Da un primo esame sembra che l'uomo possa essere stato colto da infarto. Gli investigatori hanno anche acquisito la cartella clinica,il video che ritrae l'uomo a terra senza vita, le testimonianze dei presenti nel Pronto Soccorso i video di sorveglianza per chiarire la vicenda e per risalire a chi ha girato le immagini. - (PRIMAPRESS)