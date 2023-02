Napoli: sequesto di beni per 50 mln di euro a due imprenditori ritenuti vicini al boss 'collezionista' Raffaele Imperiale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sequestro di beni per 50 milioni di euro ad opera della GdF e dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Napoli, nei confronti di due imprenditori ritenuti collaboratori del boss del narco- traffico Raffaele Imperiale, il boss nel cui covo furono trovati due Van Gogh. Per uno dei due imprenditori scatterà una misura cautelare per traffico internazionale di stupefacenti. Tra i beni sequestrati, quote e compendi aziendali di 8 società, 120 immobili tra fabbricati e terreni, 6 tra auto e motoveicoli, nonché rapporti bancari e finanziari. - (PRIMAPRESS)