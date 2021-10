Napoli: scoperta dalla Polizia Valutaria una centrale di riciclaggio di denaro del clan dei Casalesi. 63 misure cautelari

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Scoperto un maxi riciclaggio di denaro per oltre 100 milioni di euro frutto di sistematiche e ingenti frodi fiscali a vantaggio del clan dei Casalesi. I finanzieri del Nucleo speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno. L'operazione è stata denominata "Evolution". - (PRIMAPRESS)