Napoli: positivi con la variante “inglese” 6 viaggiatori al ritorno da Londra

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito giunti in Campania all'aeroporto di Napoli sono risultati positivi alla 'variante inglese' del Covid-19. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico, in sinergia con Tigem e Ceinge. In corso ulteriori studi in collaborazione con lo Spallanzani. I tamponi, controllati nei giorni scorsi. I sei presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. Intanto individuati in Veneto tre positivi alla variante,due a Treviso e uno a Vicenza. - (PRIMAPRESS)