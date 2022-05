Napoli: Polizia di Stato e Autostrade insieme al Giro d’Italia per l’11ª edizione di “Eroi della Sicurezza”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI – Ripartono con il Giro d’Italia anche le

premiazioni degli Eroi della Sicurezza, iniziativa giunta all’undicesima

edizione e nata dalla collaborazione tra Polizia di stato e Autostrade per

l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti

autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto

scorrimento lungo il Paese.



Oggi, alla partenza della nona tappa Isernia – Blockhaus sono stati

premiati l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Luigino di Sabatino,

del Centro Operativo Autostradale di Pescara Nord e l’Assistente Capo

Coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe Celenza e l’Assistente Capo

Paolo Franciamore in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Vasto

Sud, per essere prontamente intervenuti, il 31 agosto 2021, nel localizzare

e bloccare in tempi brevi una vettura rubata che percorreva ad alta

velocità l’autostrada A14. La Polizia Stradale ha invece consegnato un

riconoscimento per l’impegno manifestato nel proprio lavoro ad Andrea

Spilabotte e Vincenzo Bifulco del Tronco di Cassino di Autostrade per

l’Italia, per essere intervenuti, durante la nevicata in A16 dello scorso

26 febbraio, per aiutare il conducente di un mezzo pesante rimasto bloccato

sotto la neve.



Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive

ospiterà 15 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente

lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in

viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà

lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a 9 operatori di

Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio

lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben

oltre le proprie mansioni quotidiane. - (PRIMAPRESS)