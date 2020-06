Napoli: perché Emilio Fede è stato arrestato dai carabinieri alla vigilia del suo compleanno

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione da domiciliari. L’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno con 24 ore di anticipo insieme alla moglie Diana De Feo. Il giornalista compirà domani, 24 giugno, 89 anni e per l'occasione aveva deciso di concedersi una cena romantica con sua moglie, Diana De Feo, nella città partenopea da lui tanto amata. Quando Emilio Fede è stato raggiunto dai sei uomini dell'Arma in borghese, era appena arrivato nel locale. A consegnare la richiesta del magistrato di Milano è stato il capitano dei Carabinieri, che insieme ai suoi uomini l'ha invitato a tornare immediatamente presso l'hotel nel quale il giornalista pernotta. Il magistrato ha contestato l'evasione per aver lasciato l'abitazione presso la quale Emilio Fede ha scontato 7 mesi di reclusione domiciliare. L'ex direttore del Tg4 deve terminare di scontare la sua pena con 4 anni di servizi sociali. Prima di andare via da Milano con il treno diretto verso Sud, Emilio Fede ha chiesto il permesso al giudice del tribunale di sorveglianza, la cui decisione era attesa per queste ore, e ha avvisato i carabinieri di Segrate del suo imminente viaggio a Napoli. Il giornalista prevedeva di tornare a Milano nella giornata di giovedì. - (PRIMAPRESS)