Napoli: morta una 26enne per asfissia in barca. Faceva parte dell’equipaggio di charter

NAPOLI - Una 29enne, Giulia Maccaroni, della provincia di Roma è morta in un incendio divampato su una barca ormeggiata nel porto di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Faceva parte dell'equipaggio dell'imbarcazione, battente bandiera inglese gestita da una società del Napoletano, per cui la giovane lavorava. Aveva deciso di passare a bordo l'ultima notte prima di tornare a casa. La ragazza, riferisce la Capitaneria di porto, ha perso la vita per asfissia. Ignote al momento le cause del rogo.