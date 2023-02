Napoli: lite familiare finita nel sangue. Morto un 29enne colpito da un agente di polizia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un uomo 29enne è morto a Napoli per una escalation di eventi scaturiti da un litigio fanpmiliare. L'uomo era a casa con la madre e il compagno di lei quando in una lite il 29enne ha accoltellato prima la donna e poi ha raggiunto e aggredito il partner della madre che nel frattempo si era recato in commissariato per denunciare l'aggressione. Un agente ha tentato di disarmare il giovane ed è stato a sua volta accoltellato. Un altro agente è intervenuto e avrebbe sparato alle gambe del 29enne, ma i colpi sarebbero risultati fatali per il giovane che è morto in ospedale. - (PRIMAPRESS)