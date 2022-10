Napoli: il maestro Luca Signorini suona Bach ai Concerti d’Autunno della Chiesa Luterana

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mercoledi 12 ottobre alle ore 19.30 nella chiesa Luterana di via Poerio a Napoli si terrà il secondo appuntamento della rassegna “I concerti d’autunno” XXVI edizione. La serata è dedicata a Johann Sebastian Bach, il compositore luterano per eccellenza ed ha come protagonista il Maestro Luca Signorini che presenterà tre suites per violoncello solo del grande compositore. - (PRIMAPRESS)