Napoli: i funerali del piccolo Samuele tra rabbia e solidarietà. Indagini su chi teneva in cura Cannio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I funerali, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci del piccolo Samuele Gargiulo, il bambino di 4 anni caduto nel vuoto venerdì scorso in via Foria hanno voluto essere quanto più possibili privati ma invece erano presenti centinaia tra amici e parenti vicini alla nota famiglia di commercianti.

Mariano Cannio, è il 38enne accusato di aver lasciato cadere il piccolo, che aveva in braccio, nel vuoto mentre sua madre (all'ottavo mese di gravidanza) era in bagno. Agli investigatori, durante l'interrogatorio in presenza dell'avvocato d'ufficio, Cannio aveva riferito di essere affetto da una patologia psichiatrica e di essere in cura presso un centro di igiene mentale. Particolare, questo, mai reso noto alla famiglia del bambino. Ha riferito anche di aver lasciato cadere Samuele nel vuoto ma poi è andato a mangiare una pizza. Ma le indagini ora stanno cercando di stabilire chi aveva in cura Cannio e se questi era consapevole della sua possibilità di lavorare - (PRIMAPRESS)