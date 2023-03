Napoli: ferito con il coltello un 12enne a Piazza Municipio. Identificato l’aggressore

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri a Piazza Municipio, nel pieno centro di Napoli mentre era in compagnia di amici, il 12enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei. Per motivi ancora non chiari ne è sfociata una lite e il minorenne è stato accoltellato più volte in diverse parti del corpo.Trasportato in codice rosso al Santobono, non è in pericolo di vita. Identificato l' aggressore, minorenne. Sull'accaduto indagano i militari dell'Arma. - (PRIMAPRESS)