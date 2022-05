Napoli: ferita una 23enne da un colpo esploso nella movida del lungomare di Castellammare di Stabia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una 23enne è rimasta ferita a seguito di una sparatoria avvenuta in una zona della movida sul lungomamare di Castellammare di Stabia (Napoli). Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che è stata colpita da un proiettile alla gamba destra, non era l'obiettivo di chi ha sparato. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Castellammare di Stavia. L'obiettivo del killer sarebbe stato un 19enne con piccoli precedenti penali, colpito di striscio a un piede. Non si esclude la pista camorristica. - (PRIMAPRESS)