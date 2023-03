Napoli: è morto nella notte il ragazzo 19enne sparato nella zona degli chalet di Mergellina. Era incensurato

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Napoli, ucciso a colpi di pistola, nella zona degli chalet di Mergellina. Il giovane era con amici quando qualcuno lo ha inseguito e raggiunto gli ha sparato al petto. Ferito gravemente è stato trasportato da conoscenti all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è morto Sul caso indaga la Mobile di Napoli.Il 18enne, che non risulta legato alla camorra, sarebbe rimasto coinvolto in una lite tra giovanissimi per futili motivi - (PRIMAPRESS)