Napoli: domani riunione Comitato sicurezza pubblica dopo la devastazione dei tifosi tedeschi dell’Eintracht

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La città partenopea devastata dai tifosi dell'Eintracht, la squadra tedesca che questa sera ha incontrato il Napoli allo stadio Maradona. Giunti in città nonostante il divieto (per i residenti a Francoforte) di assistere al match di ritorno degli ottavi di Champione League, hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù. Nel pomeriggio diverse vetture (compresa un'auto della polizia) sono state incendiate dai tifosi tedeschi. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa. Danneggiati anche diversi locali della zona. Sul selciato trovata anche una pistola. Giovedì riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica. - (PRIMAPRESS)