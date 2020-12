Napoli: condizioni gravi ma cosciente per la 15enne caduta dall’ottavo piano di casa al Vomero

(PRIMAPRESS) - NAPOLI- È grave con fratture su tutto il corpo e una emorragia interna la ragazza di 15 anni caduta dall'ottavo piano di un edificio al Vomero, zona collinare di Napoli. La madre che era in casa con lei non si era accorta di nulla ed è stata avvisata da alcuni passanti che hanno suonato al citofono di qualche condomino. Sequestrati telefono cellulare e computer della ragazza che usava per collegarsi ai social e per la scuola a distanza. Mai ritenuta depressa, si indaga su più fronti, incluso il cyberbullismo. - (PRIMAPRESS)