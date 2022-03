Napoli: Concorso letterario “Una piazza, un racconto”. La terna dei vincitori alla Chiesa Anglicana

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Serata finale domani 23 marzo (ore 20.30) nella chiesa anglicana di via San Pasquale a Chiaia della XXII edizione del Concorso letterario “Una piazza, un racconto”. Durante l'evento verranno assegnati i premi per la terna di vincitori e verrà anche presentata l’antologia contenente i 13 racconti finalisti selezionati dalla giuria. L' attore Corrado Oddi presenterà i tre racconti vincitori e ne leggerà alcune pagine. Le letture saranno accompagnate da stacchi musicali eseguiti al pianoforte dal musicista Gabriele Pezone pensate per restituire la stessa intensità ed atmosfera creata dal racconto. - (PRIMAPRESS)