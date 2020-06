Napoli: colpo al clan Puca-Verde-Ranucci ad opera dei Ros. Arresti per 59 persone tra affiliati e imprenditori

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si è conclusa l’operazione dei carabinieri del Ros che hanno eseguito questa mattina 59 misure cautelari, emesse dal gip di Napoli su richiesta della procura. Le accuse per gli indagati sono a diverso titolo: associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. L’operazione ha colpito i clan Puca, Verde e Ranucci, attivi nell’area di S.Antimo (NA) e dei comuni limitrofi. Ma l’operazione ha anche messo in luce una fitta rete di relazioni politiche ed imprenditoriali. L’operazione porterà anche al sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)