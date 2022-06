Napoli: blitz anti-camorra della Dia contro affiliati del clan Mallardo. Diciassette in carcere

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Venticinque persone sono state arrestate dalla Dia di Napoli, per diverse accause tra cui anche l'associazione per delinquere di tipo camorristico. La Procura ritiene che tutti i destina- tari delle misure -17 in carcere e 8 ai domiciliari- siano legati al clan Mallardo. Si ipotizzano estorsione, detenzione e porto abusivo di armi,false attestaziono,favoreggiamento,fittizia intestazione di beni, autoriciclaggio di denaro, truffa aggravata per fondi pubblici. - (PRIMAPRESS)