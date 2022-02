Napoli: arresti domiciliari eccellenti per corruzione tra ex GdF, Magistrati e imprenditori

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Cinque arresti domiciliari da parte dei carabinieri del Ros di Napoli per reati di corruzione in cui erano coinvolti anche Roberto Penna, all'epoca dei fatti sostituto procuratore di Salerno, e la sua compagna, l'avvocato Maria Gabriella Gallevi. Gli altri arrestati sono gli imprenditori Francesco Vorro e Umberto Inverso, e l'ex generale GdF, Fabrizio Lisi. Sono accusati a vario titolo di corruzione per l'esercizio delle funzioni, per atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, e di induzione indebita a dare o promettere utilità. - (PRIMAPRESS)