Napoli: aggredito e ferito un 13enne da 7 coetanei ora in domicilio abitativo per lesioni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - In ospedale a 13 anni, per contusioni e trauma facciale, dopo essere stato aggredito a pugni e calci da 7 coetanei. E' accaduto a Napoli, dove i carabinieri hanno individuato la banda di giovani aggressori, ora in elezione di domicilio per lesioni personali e porto abusivo di armi bianche. I 7 hanno aspettato il 13enne fuori da scuola e lo hanno colpito più volte, anche con un tirapugni. Avevano fatto lo stesso la scorsa settimana, sempre contro il 13enne e un suo amico. - (PRIMAPRESS)