Napoli: accoltellamento nell'area vesuviana. Un morto ed un ferito ricoverato al San Leonardo di Castellammare di Stabia

NAPOLI - Un diciassettenne è morto per ferite di coltello e un 30enne è rimasto ferito nel corso sembra di una lite avvenuta ieri sera nel Napoletano. La polizia sta indagando sul caso. I due sono giunti nella notte all'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli): il ragazzo aveva ferite da punta e taglio al torace e all'inguine e per lui non c'è stato niente da fare, l'altro è stato sottoposto a intervento e non sarebbe in pericolo di vita.