Napoli: 21 arresti del clan Sibilio membro della rete "Paranza dei bambini". Accusa di estorsioni e intimidazioni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - A Napoli 21 arresti per associazione di tipo mafioso,estorsione,ricettazione, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, detenzione armi con aggravanti finalità mafiose. Nel mirino il clan Sibillo, attivo nel centro e facente parte della cosiddetta "paranza dei bambini": il reclutamento di giovanissimi per farne baby killer e baby boss.Documentate l'escalation di richieste estorsive,intimidazioni,raid nei confronti di commercianti e l'uso di una "strategia della tensione" per spingere le indagini sui clan rivali. - (PRIMAPRESS)