Myanmar: una giornata a tinte rosso sangue. Uccisi dai militari 18 manifestanti

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Sono almeno 18 i manifestanti uccisi in Myanmar in una delle più sanguinose giornate di protesta contro il golpe del 1 febbraio con cui la giunta militare ha rovesciato il governo civile. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui manifestanti a Hlaing Tharyar una delle più grandi township della città, dove le autorità hanno imposto la legge marziale. Una dottoressa dell' ospedale ha confermato che almeno "15 persone sono morte" e "il bilancio delle vittime potrebbe essere più pesante" Per la Tv di Stato ucciso anche agente. E' arrivato il momento di un intervento deciso da parte dell'Onu per ripristanare la democrazia nel paese. - (PRIMAPRESS)