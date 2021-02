Myanmar: un gruppo hacker blocca i siti web dell'esercito, Banca Centrale e emittente Tv di Stato

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Gli hacker hanno attaccato i siti web del governo gestito dai militari in Birmania dopo lo scoppio della guerra informatica in seguito al blocco di internet per la quarta notte consecutiva. Un gruppo chiamato Myanmar Hackers ha interrotto diversi siti web governativi tra cui la Banca centrale, la pagina di propaganda dell'esercito, l'emittente statale Mrtv, l'Autorità portuale.L'attacco arriva il giorno dopo che migliaia di persone si sono radunate in tutto il paese per protestare contro un colpo din Stato e l'arresto di Aung San Suu. - (PRIMAPRESS)