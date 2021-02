Myanmar: quarto giorno di proteste contro il golpe militare. Usati cannoni d'acqua per disperdere i manifestanti

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Alta tensione in Myanmar, nel quarto giorno consecutivo di proteste contro il golpe militare con migliaia di persone in piazza in numerose città. La tv di Stato ha lanciato un avvertimento su possibili azioni contro le'minacce alla sicurezza pubblica'. Usati cannoni ad acqua contro i manifestanti. Decretata la legge marziale in molte zone di Mandalay,seconda città del Paese.Ue e Gran Bretagna chiedono una riunone d'urgenza del Consiglio dei diritti umani Onu. La Nuova Zelanda sospende rapporti politici e militari col Paese. - (PRIMAPRESS)