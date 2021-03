Myanmar: oggi i funerali in tutto il paese delle oltre 114 vittime uccise dal governo militare

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Nonostante ieri le vittime della protesta contro il golpe militare nell'ex Birmania siano state almeno 114, questa mattina proseguono le manifestazioni da parte dei cittadini. Con le migliaia di immagini riprese dai telefonini dei manifestanti, la denuncia sulla mano pesante adottata dal governo militare, che ieri non ha mancato di passare in parata nella giornata delle Forze Armate, ha spinto l’Onu a condannare nuovamente quelli che ormai hanno assunto la tragicità degli eccidi. Ma ora occorre fare qualcosa di più perché non basta la condanna unanime internazionale e l'appello dei capi militari di 12 paesi (tra cui anche l'Italia). Oggi in tutto il paese ci saranno i funerali delle vittime di ieri. Ecco i paesi che hanno firmato la condanna: Usa, Canada, Regno Unito, Germania, Italia, Grecia, Danimarca, Paesi Bassi, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. - (PRIMAPRESS)