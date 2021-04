Myanmar: oggi altre 80 vittime negli scontri con l'esercito nella città di Bago

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Nell’ex Birmania, in mano all’esercito che con un golpe militare di febbraio scorso ha rimosso la premier Aung San Suu Kyi, il numero dei manifestanti uccisi ha superato le 700 persone. Questa mattina, secondo gli attivisti che stanno guidando la protesta contro la dittatura militare, sarebbero state uccise altre 80 persone nella città di Bago. Secondo le informazioni fornite dal’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, le persone uccise sarebbero anche state portate via dai militari rendendo impossibile stabilire il reale numero delle vittime. Anche per questa ragione la comunità internazionale è chiamata a chiedere la presenza di osservatori sul territorio per evitare di scoprire nel tempo alte foibe così come accaduto in altre parti del mondo. - (PRIMAPRESS)