Myanmar: l’Onu condanna il blocco del web: “Danneggiano i settori chiave, comprese le banche”

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - L'Onu condanna i blocchi di Internet in Myanmar (ex Birmania) che minano i "principi democratici fondamentali" e danneggiano "settori chiave,comprese le banche". Così il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, dopo che le autorità del Paese asiatico hanno imposto un nuovo blocco, quasi totale, di Internet per due notti consecutive. Al telefono con Soe Win,vice comandante dell'esercito del Myanmar,l'inviato Onu Christine Schraner Burgener, ha ammonito che i tagli "avrebbero esacerbato le tensioni nazionali", ha detto Haq. - (PRIMAPRESS)