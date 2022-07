Myanmar: giustiziati 4 attivisti con l'accusa di "atti terroristici". Non accadeva dagli anni '80

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Quattro attivisti birmani per la democrazia sono stati giustiziati con l'accusa di aver collaborato a organizzare "atti terroristici". Si tratta delle prime esecuzioni di prigionieri politici dagli anni '80. Lo hanno riferito i media statali in Myanmar, dove dal febbraio del 2021 è al potere la giunta militare che ha spodestato il governo democratico guidato da Aung San Suu Kyi. Tra i quattro attivisti giustiziati c'è l'ex parlamentare e artista hip-hop Phyo Zeya Thaw (41 anni). Al momento non è dato sapere come si sia svolto il processo e con quali prove i 4 siano stati condannati. - (PRIMAPRESS)