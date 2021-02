Myanmar: dopo il blackout di internet imposto dall'esercito tornano parzialmente i collegamenti e con censura

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - L'accesso a internet a Myanmar, bloccato per oltre 24 ore dai militari durante le manifestazioni di protesta contro il golpe, è stato parzialmente ripristinato Lo fanno sapere gli operatori nazionali. Tuttavia non è chiaro se il ripristino sarà mantenuto e vi saranno particolari "sorveglianze". Sembra ancora in vigore la censura su Fb e Twitter. Nonostante i blocchi e gli arresti di ieri,decine di migliaia di birmani sono tornati a manifestare oggi. Intanto, il legale di Aung San Suu Kyi, ora tornata agli arresti domiciliari,afferma che gli è stato impedito di parlare con la cliente. - (PRIMAPRESS)