Myanmar: dalle proteste al conflitto di un popolo. Uccise 217 persone dal golpe del primo febbraio

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Aumenta il numero di manifestanti uccisi in Myanmar durante le proteste contro la giunta militare al potere dallo scorso primo febbraio. Altre 7 persone, tra cui 3 civili che non stavano manifestando, sono rimaste uccise a Kalay. Secondo l'Associazione di assistenza ai prigionieri politici, dall'inizio delle proteste le vittime sono almeno 217. E Aung San Suu Kyi, arrestata il primo febbraio e detenuta in luogo segreto, è ora accusata anche di corruzione:avrebbe ricevuto denaro da un controverso uomo d'affari che l'ha accusata in tv. - (PRIMAPRESS)