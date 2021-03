Myanmar: ancora vittime di proteste nel giorno che celebra le Forze Armate. Il movimento “disobbedienti” candidato al Nobel

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Nuove proteste in Myanmar (ex Birmania) contro il golpe dello scorso primo febbraio, nel giorno in cui si celebrano le Forze armate. E si contano già 10 vittime uccise da colpi d'arma da fuoco esplosi da polizia e militari, che si aggiungono agli almeno 320 morti registrati dall'inizio delle proteste. Testimoni parlano di diversi feriti gravi nelle manifestazioni di Yangon, Lashio, Mandalay, Kyaukpadaung e Kyeikhto. Intanto, il movimento di disobbedienza civile è stato nominato al Nobel per la Pace del 2022. - (PRIMAPRESS)