Myanmar, 12 manifestanti uccisi nella repressione del governo golpista. L'Onu configura "crimini contro l'umanità"

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Il mondo si indingna per le violenze dopo il golpe militare nell'ex Birmania ma senza preoccupare minimamente il governo dell'esercito che aveva rimosso il mese scorso la leader Suu Kyi. Gli scontri di piazza proseguono in tutto il paese e ieri 12 manifestanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Almeno otto delle vittime sono morte nella cittadina di Myaing. Nel complesso, dall'inizio delle proteste oltre 70 persone sono state uccise dai militari e 2.045 sono state arrestate. Intanto, il Regno Unito ha consigliato ai suoi cittadini di lasciare il Paese, alla luce della repressione in atto nella sua ex colonia che per l'Onu configura "crimini contro l'umanità" da parte della giunta militare golpista. - (PRIMAPRESS)