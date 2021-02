Mutazioni virus: la Germania chiude le frontiere a Tirolo e Repubblica Ceca

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Scattata in Germania da stamane un'ulteriore stretta anti Covid: agenti di polizia sono mobilitati alle frontiere con Repubblica Ceca e Tirolo austriaco, per garantire controlli dopo il divieto di spostamenti in aree dove dilagano i contagi da varianti del Covid 19. Anche le ferrovie tedesche hanno sospeso i servizi da e per le aree colpite. Giovedì il ministro dell'interno Seehofer ha detto che Baviera e Sassonia avevano chiesto al governo "di classificare Tirolo e regioni di confine della Rep.Ceca 'aree di mutazione del virus'" - (PRIMAPRESS)